DİĞER
Benim ömründen alsın Cumhurbaşkanımız'a versin
Ben canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için 'benim ömrümden alsın Cenab-ı Allah ona versin' diyen kişiyim. 2013'te dünyayı yöneten emperyalist güçlere 'ben bağımsız bir ülke olacağım' diye raconu kestikten sonra bu ekonomik sıkıntılara girildi. O emperyalist güçlerle yaptığı mücadelenin şahidiyim. Bizim kullanacak mermimiz yoktu. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, bırak mermiyi, mermi ihraç ediyoruz, silah ihraç ediyoruz. Ben bu düşüncede olan insan olarak siz beni öyle bir yere katıp 'bu değirmene su taşıyor' diye gösteremezsiniz. Ben Cumhurbaşkanımızın iktidarda olsun, iktidardan gitse de kardeşi olmaya devam edeceğim. Başka kapıya gidin."
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.