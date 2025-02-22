  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler 24 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

24 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Son dakika haberleri... Kar yağışının etkisi ile alınan karar neticesinde geride bıraktığımız bazı günlerde okullara ara verilmişti. Şimdi ise gözler 24 Şubat tarihinde... Merak edilen o karara dair İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 09:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
24 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul'da "Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtı merak edilirken Vali Davut Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini ifade etti ve şunları söyledi:

"PAZARTESİ GÜNÜ OKULUN TADINI ÇIKARACAĞIZ"

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"

İşte Muslera'nın yerine gelecek 1 numaralı aday!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Meğer gözümüzün önünde büyümüş! Bir Gece Masalı'nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un bu halini gören inanamıyor...
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! İşte il il 22 Şubat Cumartesi hava durumu
Yusuf devleri peşine taktı!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" "Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" 08:39
Bugünkü maçlar 22 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 22 Şubat 2025 07:59
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:43
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:39
Temizleyeceğiz Temizleyeceğiz 00:35
Muhteşem Rafa Silva Muhteşem Rafa Silva 00:30
Daha Eski
Kartal uçuşta Kartal uçuşta 00:26
Sekizinci harika! Sekizinci harika! 00:25
Seriye bağladı Seriye bağladı 00:24
Biz de Vincic'i isteriz Biz de Vincic'i isteriz 00:23
Metoğlu başarılıydı Metoğlu başarılıydı 00:20
Ole Gunnar Solskjaer: Şu an amacımız... Ole Gunnar Solskjaer: Şu an amacımız... 00:04