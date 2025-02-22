24 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul'da "Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtı merak edilirken Vali Davut Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini ifade etti ve şunları söyledi:

"PAZARTESİ GÜNÜ OKULUN TADINI ÇIKARACAĞIZ"

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"