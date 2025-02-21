21 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ? | Bugün okullar tatil olacak mı?

KAR TATİLİ 21 ŞUBAT | İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu megakentte birçok ilçe beyaza büründü. Dün sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde şiddetini artırarak devam eden yoğun kar, bu sabah da bazı ilçelerde yeniden etkili oldu. Birçok ilçe beyaza bürünürken 'Kar tatili 21 Şubat, bugün okullar tatil olacak mı? Kar tatili olan iller, ilçeler güncel tam liste' konuları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün (21 Şubat Cuma) İstanbul'da kar tatili ilan edildi.

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışının ardından geçtiğimiz günlerde de okullar tatil edilmişti. İstanbul Valisi'nin açıklamasına göre 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da eğitime bütün ilçelerde bir gün ara verildi.

İstanbul ile birlikte tüm yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil ilan edildi. Valiliklerden peş peşe son dakika açıklamaları gelirken kar tatili olan il ve ilçeler, öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Ülke genelinde kar tatili ilan edilmedi. Ancak çok sayıda il ve ilçede, valilik kararıyla okullar tatil oldu. İşte liste...

KAR TATİLİ OLAN İLLER, İLÇELER GÜNCEL TAM LİSTE

⛄ORDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2025 Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

⛄İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.

⛄KOCAELİ

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda; " Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 21 Şubat 2025 Cuma günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir.

⛄MUŞ

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.

⛄SAKARYA

Valilikten yapılan açıklamada, muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulu, ilk ve ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

⛄TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

⛄YALOVA

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla İl Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda, 21 Şubat Cuma günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.