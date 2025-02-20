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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 20 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 20 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 20 Şubat 2025 tarihli 32819. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Şubat Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 09:44
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Resmi Gazete'de bugün! 20 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 20 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Şubat Perşembe tarihli 32819. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Şubat Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 19/02/2025 Tarihli ve 454 Sayılı Kararı

TEBLİĞLER

–– TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MHGM-2025/1)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/43)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/4)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13285, 13286, 13287 ve 13288 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

👉20 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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