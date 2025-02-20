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Haberler Haberler RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2025 | İstanbul, Ankara Ramazan pidesi ne kadar?

RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2025 | İstanbul, Ankara Ramazan pidesi ne kadar?

Ramazan ayına sayılı günler kala Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İstanbul ve Ankara'da ramazan pidesi fiyatını duyurdu. Yumurtalı, tereyağlı gibi çeşitleriyle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bu yıl Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? İstanbul ve Ankara ramazan pidesi fiyatları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 13:08 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 13:14
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RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2025 | İstanbul, Ankara Ramazan pidesi ne kadar?

RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2025 | Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pideye bu yıl yüzde 33-35 oranında zam yapıldığını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramının 20 TL'den satılacağını duyurdu.

İSTANBUL, ANKARA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 20 liradan satılacak.

GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2024 yılında Ramazan pidesi fiyatını 15 TL olarak duyurmuştu. Geçen yıl Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılmıştı.

EV YAPIMI RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu

YAPILIŞI

1️⃣Ilık suya şekeri ve mayayı ekleyin, 5-10 dakika aktifleşmesi için bekletin. (Üzeri köpüklendiğinde maya hazırdır.)

2️⃣Unu geniş bir kaba eleyin, ortasını havuz gibi açıp tuzu ve sıvı yağı ekleyin. Maya karışımını da döküp yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur yoğurun.

3️⃣Hamurun üzerini streç film veya temiz bir bezle kapatarak ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkmalıdır.

4️⃣Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın, hafif yoğurup yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Elinizi hafif yağlayarak hamuru yuvarlak veya oval şekilde açın.

5️⃣Parmak uçlarınızı kullanarak hamurun kenarlarına bastırıp çerçeve oluşturun. İç kısmına da baklava deseni vererek geleneksel pide görüntüsünü yapın.

6️⃣Yumurta sarısı ve sütü karıştırıp pidenin üzerine sürün. Çörek otu ve susam serpiştirin.

7️⃣Önceden ısıtılmış 200°C fırında, fanlı ayarda, altı üstü kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

PÜF NOKTALARI

✅ Hamurun mayalanması önemli!

Daha iyi kabarması için sıcak bir ortamda bekletin.

✅ Fırına su koyun!

Pidenin yumuşak olması için fırının içine bir kase su koyarak pişirin.

✅ Dışı çıtır, içi yumuşak olsun istiyorsanız...

Fırından çıkardıktan sonra temiz bir bezle üzerini örtüp 5 dakika dinlendirin.

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