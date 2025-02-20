İstanbul'da beyaz esaret günlerce sürecek! İşte kar yağışının biteceği tarih

İstanbulluların bir süredir beklediği kar yağışı, dün sabah saatlerinde kente giriş yaptı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ile fırtınalı kar, birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi. 20 Şubat'ta 35 ilin valiliği okulları tatil ilan ederken kar yağışının ne zaman duracağı da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Kar yağışı devam edecek mi? Kaç gün sürecek? Ne zaman duracak? İşte detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU 20 ŞUBAT | BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı hava durumu raporuna göre, kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek. Yağışın şiddetini Cuma ve Cumartesi günü artıracağını belirten uzmanlar, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'un tüm ilçelerinde kar beklenirken gece saatlerinde yağışın artması ve 21 Şubat Cuma ve 22 Şubat Cumartesi günleri yeniden tipi şeklinde, fırtınalı olarak yağması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, bu soğuk hava dalgasının 24 Şubat Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışının şiddetini artıracağı ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, İstanbul'da bugün (20 Şubat Perşembe) hava sıcaklığının en yüksek 3°C, en düşük 0°C olması bekleniyor. Günün geri kalanında aralıklı kar yağışı devam edecek olup, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

AFAD ve AKOM, vatandaşları yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi ve kar lastiği veya zincir kullanılmadan yola çıkılmaması önemle tavsiye edildi.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtilmiştir.

KAR NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMAN DURACAK?

Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı öngörülüypr. Bu süreçte, vatandaşların güncel hava durumu ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve AKOM'un resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruların düzenli olarak izlenmesi tavsiye edilirken kar yağışının özellikle Cuma ve Cumartesi günleri şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

20 Şubat Perşembe: Kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük 0°C

21 Şubat Cuma: Yoğun kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -1°C

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -2°C

23 Şubat Pazar: Kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -2°C

24 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük -3°C