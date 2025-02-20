  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Gram altın fiyatı 20 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru

Gram altın fiyatı 20 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 20 Şubat Perşembe 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın fiyatı 20 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru

Gram altın fiyatı 20 Şubat | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Şubat Perşembe 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

20 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 36,31 (Alış) - 36,32 (Satış)

EURO: 37,98 (Alış) - 38,01 (Satış)

STERLİN: 45,78 (Alış) - 46,01 Satış)

1 DOLAR = 36,32 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉20 Şubat Perşembe 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.429,92₺

Gram altın satış: 3.430,42₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.765,00₺

Çeyrek altın satış: 5.814,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 11.530,00₺

Yarım altın satış: 11.629,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 22.989,00₺

Tam altın satış: 23.162,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 23.465,00₺

Cumhuriyet altını satış: 23.820,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 23.608,00₺

Ata altın satış: 23.773,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Şubat Perşembe günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.

TFF kararını verdi! Derbinin hakemi...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Birlikte sürpriz düet! Hüsnü Şenlendirici kızı Naz Şenlendirici’yle ilk kez aynı sahneyi paylaştı!
TÜSİAD'a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a yurt dışı yasağı
G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:40
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:30
PSG Brest'e acımadı! PSG Brest'e acımadı! 00:56
Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! 00:56
PSG Brest'e acımadı! PSG Brest'e acımadı! 00:55
Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! 00:53
Daha Eski
G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da! G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da! 00:42
Mourinho: Aile olarak da... Mourinho: Aile olarak da... 00:42
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor 00:42
G.Saray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi! 00:42
Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! 00:42
Dev derbide hava durumu nasıl olacak? Dev derbide hava durumu nasıl olacak? 00:42