BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 20 Şubat

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 ŞUBAT | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 52,41 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 99,12 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Şubat Perşembe günü yüzde 69,04 olarak ölçüldü.

💦20 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

20 Şubat Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 69,04olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %74,43

🚿 Darlık Barajı: %65,44

🚿 Elmalı Barajı: %91,71

🚿 Terkos Barajı: %72,1

🚿 Alibey Barajı: %57,06

🚿 Büyükçekmece Barajı: %66,48

🚿 Sazlıdere Barajı: %52,41

🚿 Istrancalar Barajı: %99,12

🚿 Kazandere Barajı: %77,36

🚿 Pabuçdere Barajı: %74,88

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.