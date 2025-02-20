21 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ? | Yarın okullar tatil olacak mı?

KAR TATİLİ 21 ŞUBAT | İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu megakentte birçok ilçe beyaza büründü. Dün sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde şiddetini artırarak devam eden yoğun kar, bu sabah da bazı ilçelerde yeniden etkili oldu. Birçok ilçe beyaza bürünürken 'Kar tatili 21 Şubat, yarın okullar tatil olacak mı? Kar tatili olan iller, ilçeler güncel tam liste' konuları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların 21 Şubat Cuma günü tatil olduğuna dair henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili güncel bir gelişme olması durumunda haberimizden takip edebilirsiniz.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ile birlikte tüm yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil ilan edildi. Valiliklerden peş peşe son dakika açıklamaları gelirken kar tatili olan il ve ilçeler, öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Ülke genelinde kar tatili ilan edilmedi. Ancak çok sayıda il ve ilçede, valilik kararıyla okullar tatil oldu. İşte liste...

KAR TATİLİ OLAN İLLER, İLÇELER GÜNCEL TAM LİSTE

⛄BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki tüm okullarda, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

⛄ELAZIĞ

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

⛄SİNOP

Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Bu ilçelerde, muhtemel olumsuzluklara karşı 20 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

⛄KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanma oluştuğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi. İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise taşımalı ve köy okullarındaki eğitime bugünbir gün ara verildiği bildirildi.

⛄BOLU

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından Merkez ilçe, Yeniçağa, Gerede, Dörtdivan, Mengen ilçelerinde taşımalı eğitimin 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizin bir kısmında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz Merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerimizde Taşımalı Eğitime tabi köylerden gelen tüm öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime (1) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

⛄SİİRT

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat 2025 1 gün ara verildiğini duyurdu.

⛄ORDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Şubat 2025 Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği aktarıldı.

⛄İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.

⛄KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Şubat 2025 günü ara verildi.

⛄HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 günü eğitime ara verildi.

⛄ERZİNCAN

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada "20 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

⛄SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi. Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ile Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim olan bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, bu okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr"adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

⛄ÇORUM

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki tüm okullarda, Alaca ilçesinde de taşımalı eğitime yarın için ara verildi.Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

⛄MALATYA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

⛄KOCAELİ

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda; " Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir.

⛄MUŞ

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

⛄GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

⛄ARDAHAN

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Posof ilçesi haricinde Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verilmiştir." ifadesini kullandı. Çiçek, aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

⛄SİVAS

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verildi.

⛄GİRESUN

Giresun'daki tüm okullarda da eğitime 20 Şubat 2025 Perşembe günü ara verildi.

⛄BAYBURT

Bayburt Valiliğinden yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

⛄YOZGAT

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "İlimiz merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde (özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile yerel yönetimlere ait kreş, oyun ve eğitim evleri hariç) 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir.

⛄VAN

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

⛄SAKARYA

Valilikten yapılan açıklamada, muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulu, ilk ve ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde 20 ve 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

⛄BİTLİS

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Sabah saatlerinde de buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

⛄ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiğine işaret edildi. Yağış nedeniyle buzlanma tehlikesinin olduğu belirtilen açıklamada, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

⛄KARS

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır."

⛄TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

⛄AĞRI

Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini bildiren Koç, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

⛄TOKAT

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

⛄ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

⛄YALOVA

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla İl Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda, 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

⛄ERZURUM

Valilikten yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlara karşı ve öğrencilerin güvenliği için Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm okullarda 20 Şubat Perşembe eğitime ara verildiği ifade edildi.

⛄BİLECİK

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinin tamamında yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

⛄BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

⛄ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.