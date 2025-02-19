  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 07:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Osimhen hayran bıraktı! Nesyri'yi solladı
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz taburcu oldu! "Eşim, el bebek gül bebek bana bakıyor"
Fitne ateşi
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler
G.Saray'dan hücuma scout transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! 01:20
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Trabzonspor ayrılığı açıkladı! 01:20
İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! 01:20
Derbi için skor verdi! Derbi için skor verdi! 01:20
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler 01:20
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:20
Daha Eski
Beşiktaş'ta Solskjaer etkisi! Yönetiminde 3 isim... Beşiktaş'ta Solskjaer etkisi! Yönetiminde 3 isim... 01:20
Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..." Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..." 01:20
Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! 01:20
ManU Osimhen transferinde çıkmaza girdi! ManU Osimhen transferinde çıkmaza girdi! 01:20
F.Bahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor F.Bahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor 01:20
Türkoğlu'ndan F.Bahçe açıklaması! "Bu tutum devam ederse..." Türkoğlu'ndan F.Bahçe açıklaması! "Bu tutum devam ederse..." 01:20