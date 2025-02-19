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Haberler Haberler ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Çarşamba Fırsatları

ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Çarşamba Fırsatları

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Çarşamba Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 19 Şubat - 4 Mart kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 10:40
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ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Çarşamba Fırsatları

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 2,5 kg: 50 TL
Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1 kg: 38,50 TL
Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 kg: 99 TL
Anadolu Mutfağı Nohut 1000 g: 44,90 TL
Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 1000 g: 52,90 TL

ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Çarşamba Fırsatları

Tatlım / Ultra Lezzetim Şekerpare 250 g: 25 TL
Mühür Porsiyon Kadayıf 250 g: 45 TL
Tadal Revani 300 g: 59 TL
Tatlım / Ultra Lezzetim Kalburabası 200 g: 25 TL
Piyale Kakaolu Puding 150 gz3: 52,50 TL

ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Çarşamba Fırsatları

Namet Dana Kangal Sucuk 200 g: 190 TL
Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g: 72,50 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g: 135 TL
Mis Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g: 69,50 TL

ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Çarşamba Fırsatları

Gimy Limonata/Karadut Aromalı İçecek 3L: 39,50 TL
Cola Turka 3L: 49,50 TL
Sprite Gazoz 1,5L: 39,50 TL
Cappy Pulpy Karışık Meyveli İçecek 1L: 49,50 TL
Red Bull 2x250 ml: 75,50 TL
Kızılay Maden Suyu 6x200 m: 32,50 TL

ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Çarşamba Fırsatları

Pantene Şampuan Onarıcı& Koruyucu 750 ml: 149 TL
Dove Cream Bar 90 g: 30 TL
Johnson's Bebe Yağı 200 ml: 61,50 TL
Johnson's Bebek Sabunu Sütlü 90 g: 24 TL
Gilette Blue 3 Comfort Tıraş Bıçağı 3'lü: 145 TL
Gilette Permatik Tıraş Bıçağı Çeşitleri 5'li: 58 TL

ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Çarşamba Fırsatları

Alpina Beyaz Ankastre Set: 6.999 TL
Sinbo SMX 2768 Mikser Seti: 1.199 TL
Arzum Teablend Çay Makinesi: 1.299 TL

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