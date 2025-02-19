ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Çarşamba Fırsatları

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 2,5 kg: 50 TL
Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1 kg: 38,50 TL
Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 kg: 99 TL
Anadolu Mutfağı Nohut 1000 g: 44,90 TL
Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 1000 g: 52,90 TL
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 2,5 kg: 50 TL
Tatlım / Ultra Lezzetim Şekerpare 250 g: 25 TL
Mühür Porsiyon Kadayıf 250 g: 45 TL
Tadal Revani 300 g: 59 TL
Tatlım / Ultra Lezzetim Kalburabası 200 g: 25 TL
Piyale Kakaolu Puding 150 gz3: 52,50 TL
Namet Dana Kangal Sucuk 200 g: 190 TL
Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g: 72,50 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g: 135 TL
Mis Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g: 69,50 TL