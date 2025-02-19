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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 19 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 19 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 19 Şubat 2025 tarihli 32818. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 19 Şubat Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 09:43 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 09:50
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Resmi Gazete'de bugün! 19 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 19 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Şubat Salı tarihli 32818. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Şubat Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

19 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Radyasyondan Korunma Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik

–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13289 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

👉19 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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