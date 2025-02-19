Resmi Gazete'de bugün! 19 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 19 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Şubat Salı tarihli 32818. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Şubat Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Radyasyondan Korunma Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik

–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13289 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri