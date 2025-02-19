OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL? Kar tatili açıklaması geldi mi? Hava durumu son dakika

OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL? İstanbul'da hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerinin altına düştü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu megakentte birçok ilçe beyaza büründü. Sabahın geç saatlerinde başlayan ve kısa sürede rüzgarla birlikte şiddetlenen kar yağışının ardından 'Okullar tatil mi İstanbul? Kar tatili açıklaması geldi mi? Hava durumu son dakika' konuları da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ İSTANBUL?

İstanbul'da geçen haftalarda görülen kar yağışıyla ulaşımda aksamalar yaşanmaması için okullar il genelinde 1 gün eğitime ara vermişti. Kar yağışı, İstanbul'un kapısına dayanırken İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Kar yağışı İstanbul'da saat 10.00 sıralarında başladı. Ancak İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edileceğine ilişkin henüz açıklama gelmedi. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine dikkat çekerek 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları yaşanacağını aktarmıştı.

VALİ GÜL'DEN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyararak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması ve buzlanma ile don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olmasının beklendiğini belirterek, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesini öneriyor.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. ✅ Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ✅ Araçlarda kış lastiği kullanılması, ✅ Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, ✅ Toplu taşıma… — Davut GÜL (@gul_davut) February 18, 2025

HAVA DURUMU SON DAKİKA

19 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük 3°C

20 Şubat Perşembe: Kar yağışı, en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük 1°C

21 Şubat Cuma: Kar yağışı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük 0°C

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -1°C

23 Şubat Pazar: Kar yağışı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -1°C