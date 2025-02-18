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Haberler Haberler Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (18 Şubat 2025)

Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (18 Şubat 2025)

Deprem 18 Şubat Salı | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 18 Şubat 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 09:10
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Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (18 Şubat 2025)

SON DAKİKA DEPREM 18 ŞUBAT | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 18 Şubat Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

18 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

2025.02.18 06:09:51 3.6 EGE DENIZI

2025.02.18 05:54:08 4.3 EGE DENIZI

2025.02.18 05:29:27 3.1 EGE DENIZI

2025.02.18 05:23:34 3.1 EGE DENIZI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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