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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 18 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 18 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 18 Şubat 2025 tarihli 32817. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 18 Şubat Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 09:06 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 09:10
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Resmi Gazete'de bugün! 18 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 18 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Şubat Salı tarihli 32817. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Şubat Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

18 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hava Trafik Kontrolörü Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY ATCO)

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Karar

👉18 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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