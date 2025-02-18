Kar yeniden kapıda: Sıcaklık eksilere düşecek! | Hava durumu 18 Şubat Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Şubat tarihli hava durumu raporunda, kuvvetli yağış, çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına karşı uyarılarda bulundu. Ülke genelinde birden düşen sıcaklıklarla birlikte yeni kar dalgasının kapıda olduğunu belirten uzmanlar, İstanbul'a da kar geleceğinin altını çizdi. İşte 18 Şubat Salı hava durumu...

SARI KOD VERİLEN İLLER: Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C: Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C: Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 4°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu