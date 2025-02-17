  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 17 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 17 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 17 Şubat 2025 tarihli 32816. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 17 Şubat Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 08:27 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 17 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 17 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 17 Şubat Pazartesi tarihli 32816. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Şubat Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

17 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Birliği Dokümantasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöresel Gıdalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉17 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'ye Fildişi Sahilli kanat!
G.Saray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...
14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı'na rekor başvuru
Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi!
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün NBA All Star 2025'te oynadı mı? Alperen Şengün NBA All Star 2025'te oynadı mı? 07:30
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44
Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi! Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi! 00:17
F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! 00:17
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? 00:17
Daha Eski
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:17
Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! 00:17
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 00:17
Samsun Konya'yı tek golle geçti! Samsun Konya'yı tek golle geçti! 00:17
Eyüp ile Kayseri yenişemedi! Eyüp ile Kayseri yenişemedi! 00:17
G.Saray'a derbi öncesi bir kötü haber daha! G.Saray'a derbi öncesi bir kötü haber daha! 00:17