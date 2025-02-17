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Haberler Haberler İSKİ 17 Şubat raporu: İstanbul barajları doluluk oranı son durum

İSKİ 17 Şubat raporu: İstanbul barajları doluluk oranı son durum

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın üzerine yükseldi. İstanbul kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 62,63 olarak ölçüldü. İşte 17 Şubat Pazartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 11:30
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İSKİ 17 Şubat raporu: İstanbul barajları doluluk oranı son durum

BARAJ DOLULUK ORANLARI 17 ŞUBAT | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıbey Barajı'nda su miktarı yüzde 48,91 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,79 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 17 Şubat Pazartesi günü yüzde 62,63 olarak ölçüldü.

💦17 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

17 Şubat Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 62,63 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 17 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %70,27

🚿 Darlık Barajı: %61,2

🚿 Elmalı Barajı: %94,79

🚿 Terkos Barajı: %64,37

🚿 Alibey Barajı: %50,39

🚿 Büyükçekmece Barajı: %59,32

🚿 Sazlıdere Barajı: %48,91

🚿 Istrancalar Barajı: %87,54

🚿 Kazandere Barajı: %78,5

🚿 Pabuçdere Barajı: %53,37

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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