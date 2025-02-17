  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Gram altın fiyatı 17 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru

Gram altın fiyatı 17 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 17 Şubat Pazartesi 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:52 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 07:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın fiyatı 17 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru

Gram altın fiyatı 17 Şubat | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Şubat Pazartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

17 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 36,18 (Alış) - 36,23 (Satış)

EURO: 38,02 (Alış) - 38,09 (Satış)

STERLİN: 45,63 (Alış) - 45,86 Satış)

1 DOLAR = 36,23 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉17 Şubat Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.373,79₺

Gram altın satış: 3.374,64₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.620,00₺

Çeyrek altın satış: 5.657,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 11.240,00₺

Yarım altın satış: 11.313,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 22.411,00₺

Tam altın satış: 22.534,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 22.777,00₺

Cumhuriyet altını satış: 23.121,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 23.031,00₺

Ata altın satış: 23.145,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Şubat Pazartesi günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'ye Fildişi Sahilli kanat!
Arjantin'den flaş Torreira iddiası!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de En Nesyri 2025 yılına damga vurdu! Böyle rekor kırdı...
14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı'na rekor başvuru
Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi!
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44
Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi! Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi! 00:17
F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! 00:17
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? 00:17
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:17
Daha Eski
Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! 00:17
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 00:17
Samsun Konya'yı tek golle geçti! Samsun Konya'yı tek golle geçti! 00:17
Eyüp ile Kayseri yenişemedi! Eyüp ile Kayseri yenişemedi! 00:17
G.Saray'a derbi öncesi bir kötü haber daha! G.Saray'a derbi öncesi bir kötü haber daha! 00:17
Kritik maç öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu... Kritik maç öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu... 00:17