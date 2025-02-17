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Haberler Haberler Bugünkü maçlar 17 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 17 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Şubat Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 08:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 08:30
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Bugünkü maçlar 17 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Şubat Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

14:00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

17:00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

20:00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

20:00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

LaLiga

23:00 Barcelona-Rayo Vallecano (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

AFC Şampiyonlar Ligi

17:00 Pakhtakor Tashkent-Al Sadd

19:00 Al Shorta-Al Ain

19:00 Persepolis-Al Nassr

21:00 Al Ahli-Al Gharafa

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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