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Haberler Haberler 17 Şubat son dakika depremler: Ankara'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

17 Şubat son dakika depremler: Ankara'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

Ankara Yenimahalle ilçesinde deprem meydana geldiği açıklandı. Birçok yerden hissedilen deprem hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilendirme yaparken, depremin öğlen saatlerinde gerçekleştiği belirtildi. Peki, Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 17 Şubat son dakika depremi hakkında paylaşılan veriler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 14:40
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17 Şubat son dakika depremler: Ankara'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

SON DAKİKA DEPREMLER | Ankara Yenimahalle merkezli deprem meydana geldiği açıklandı. Deprem, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Muş ve Bingöl'de de hissedildi. Öğlen saatlerinde gerçekleşen deprem hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından bilgilendirme yapılırken, depremin 11.48 derinlikte meydana geldiği paylaşıldı. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli verileri...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, saat 13.20 sıralarında Ankara Yenimahalle ilçesinde deprem meydana geldi.

ANKARA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

17 Şubat Pazartesi günü saat 13.20'de Ankara Yenimahalle ilçesinde hissedilen depremin 3,5 şiddetinde olduğu açıklandı.

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN DEPREM VERİLERİ

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Yenimahalle (Ankara)

Tarih:2025-02-17

Saat:13:20:01 TSİ

Enlem:40.03167 N

Boylam:32.68722 E

Derinlik:11.48 km

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

ETIMESGUT (ANKARA)

17.02.2025, 13:20:00 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km

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