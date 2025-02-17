17 Şubat son dakika depremler: Ankara'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli verileri...

SON DAKİKA DEPREMLER | Ankara Yenimahalle merkezli deprem meydana geldiği açıklandı. Deprem, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Muş ve Bingöl'de de hissedildi. Öğlen saatlerinde gerçekleşen deprem hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından bilgilendirme yapılırken, depremin 11.48 derinlikte meydana geldiği paylaşıldı. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli verileri...
ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Evet, saat 13.20 sıralarında Ankara Yenimahalle ilçesinde deprem meydana geldi.
ANKARA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
17 Şubat Pazartesi günü saat 13.20'de Ankara Yenimahalle ilçesinde hissedilen depremin 3,5 şiddetinde olduğu açıklandı.
AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Yenimahalle (Ankara) Tarih:2025-02-17 Saat:13:20:01 TSİ Enlem:40.03167 N Boylam:32.68722 E Derinlik:11.48 km
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
ETIMESGUT (ANKARA) 17.02.2025, 13:20:00 TSİ Büyüklük: 3.4 Derinlik: 5.0 km
17.02.2025, 13:20:00 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km