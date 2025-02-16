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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 16 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 16 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 16 Şubat 2025 tarihli 32815. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 16 Şubat Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 09:30
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Resmi Gazete'de bugün! 16 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 16 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 16 Şubat Pazar tarihli 32815. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Şubat Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

16 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2025 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2025 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2025 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2025 Yılı Ocak Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– 2025 Yılı Ocak Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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