İSKİ 16 Şubat raporu: İstanbul barajları doluluk oranı son durum

BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 ŞUBAT | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 49,73 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 99,9 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 16 Şubat Pazar günü yüzde 61,42 olarak ölçüldü.

💦16 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

16 Şubat Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 61,42 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %69,31

🚿 Darlık Barajı: %59,88

🚿 Elmalı Barajı: %99,9

🚿 Terkos Barajı: %62,47

🚿 Alibey Barajı: %49,73

🚿 Büyükçekmece Barajı: %58,04

🚿 Sazlıdere Barajı: %48,42

🚿 Istrancalar Barajı: %67,01

🚿 Kazandere Barajı: %77,21

🚿 Pabuçdere Barajı: %53,07

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.