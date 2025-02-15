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Haberler Haberler YKS son başvuru tarihi 2025 | YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

YKS son başvuru tarihi 2025 | YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2025'te de Haziran ayında, 3 oturum şeklinde düzenlenecek. ÖSYM başkanlığında yapılan üniversiteye giriş sınavında TYT, AYT ve YDT'ye katılmak isteyen adayların sınava başvuru yapması gerekmektedir. Peki YKS son başvuru tarihi 2025 | YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Geç başvuru tarihi, YKS sınav ücreti ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 10:00
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YKS son başvuru tarihi 2025 | YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | ÖSYM tarafından her yıl bir kez, üniversitede ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen adaylar için düzenlenen YKS için geri sayım sürüyor. Bu yıl Haziran ayının 3. haftasında yapılacak olan sınava başvurular, 6 Şubat 2025 itibarıyla başladı. Belirlenen tarihlere kadar başvuru formunu doldurup sınav ücretini yatıran adayların başvurusu geçerli sayılırken diğer adaylar, sınava katılım sağlayamayacaklar. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan 2025 sınav takvimine göre, 2025 YKS başvuruları 6 Şubat 2025 Perşembe günü başladı. Son başvuru tarihi ise 3 Mart Pazartesi olarak duyuruldu. Adaylar, başvuru sürecini 3 Mart Pazartesi gününe kadar tamamlamalıdır. Aksi halde başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

2025 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları ise 11 Mart Salı günü başlayacak. Geç başvurular, 13 Mart Perşembe günü, saat 23.59'a kadar alınacak. Ayrıca geç başvuru yapan adaylar sınav ücretini, normal başvuru ücretinin yüzde 50 fazlası kadar ödeyecek.

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumunun 21 Haziran 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı. İkinci ve üçüncü oturumlar ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.

TYT: 21 Haziran Cumartesi (10.15)

aYT: 22 Haziran Pazar (10.15)

YDT: 22 Haziran Pazar (15.45)

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