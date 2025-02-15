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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 15 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 15 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 15 Şubat 2025 tarihli 32814. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 15 Şubat Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 10:00
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Resmi Gazete'de bugün! 15 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 15 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 14 Şubat Cuma tarihli 32813. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Şubat Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

15 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Veri Paylaşım Yönetmeliği

–– İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 581)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 582)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/6)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/7)

–– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/8)

–– Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13297, 13298, 13299 ve 13300 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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