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Haberler Haberler İSKİ 15 Şubat raporu: İstanbul barajları doluluk oranı son durum

İSKİ 15 Şubat raporu: İstanbul barajları doluluk oranı son durum

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın üzerine yükseldi. İstanbul kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 60,46 olarak ölçüldü. İşte 15 Şubat Cumartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 10:00
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İSKİ 15 Şubat raporu: İstanbul barajları doluluk oranı son durum

BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 ŞUBAT | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 45,67 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 100 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 15 Şubat Cumartesi günü yüzde 60,46 olarak ölçüldü.

💦15 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

15 Şubat Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 60,46 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 15 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %67,49

🚿 Darlık Barajı: %57,89

🚿 Elmalı Barajı: %100

🚿 Terkos Barajı: %60,93

🚿 Alibey Barajı: %48,24

🚿 Büyükçekmece Barajı: %56,58

🚿 Sazlıdere Barajı: %47,48

🚿 Istrancalar Barajı: %45,67

🚿 Kazandere Barajı: %75,33

🚿 Pabuçdere Barajı: %53,37

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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