  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk gün ayın kaçında? | Diyanet üç aylar takvimi 2025

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk gün ayın kaçında? | Diyanet üç aylar takvimi 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini günler ve haftalar takvimini güncelliyor. Müslümanlar için oldukça önemli olan üç aylar ise 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte? sorularının yanıtlarını ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 09:07 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk gün ayın kaçında? | Diyanet üç aylar takvimi 2025

Mübarek Recep, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar olarak adlandırılıyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı sonunda Ramazan Bayramı ile Müslüman alemi bu süreci bitiriyor. Her yıl merak edilen üç aylar bu yıl ne zaman başlıyor ve bitiyor? Recep, Şaban, Ramazan hangi ay ve tarihte başlayacak? Güncel Diyanet dini günler ve aylar takvimi haberimizde...

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2025 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

Yazarlardan F.Bahçe maçı yorumları! "Hayal kurduran takım"
F.Bahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"
DİĞER
Külkedisi'nin yakışıklı prensiydi! Bir anda sırra kadem bastı: Sertan Acar yıllar sonra bakın nasıl görüntülendi!
TÜSİAD'ın karanlık dosyası açıldı! Her krizde başı çekiyorlar! Çarpıcı değerlendirme: Birilerinin davasını güden söylem tarzı bunlar
Spor yazarları değerlendirdi! "İlk iliği kaçıran..."
Aslan Hollanda'da turu zora soktu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? 09:19
F.Bahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere" F.Bahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere" 09:13
Yazarlardan F.Bahçe maçı yorumları! "Hayal kurduran takım" Yazarlardan F.Bahçe maçı yorumları! "Hayal kurduran takım" 08:52
Spor yazarları değerlendirdi! "İlk iliği kaçıran..." Spor yazarları değerlendirdi! "İlk iliği kaçıran..." 08:51
Bugünkü maçlar 14 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 14 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 08:37
Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır 02:26
Daha Eski
Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır 02:26
İstanbul'da görüşürüz İstanbul'da görüşürüz 02:15
Hagi’yi istemiştik Hagi’yi istemiştik 02:13
Derbide Türk hakem Derbide Türk hakem 02:12
İcardi’den gönderme İcardi’den gönderme 02:11
Abdülkerim yetmedi Abdülkerim yetmedi 02:08