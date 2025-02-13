TRT Spor canlı izle | TRT Spor UEFA Şampiyonlar, Avrupa, Konferans Ligi maçları ücretsiz izle - TRT Tabii TRT Spor izle

TRT 3 kanalının spor yayınlarını devralarak yayın hayatına başlayan TRT Spor, 2010 yılından bugüne kesintisiz yayınıyla sporseverlerin en çok takip ettiği kanallar arasında yerini aldı. Başlangıçta TRT 3 ile ortak yayın yapan TRT Spor, daha sonra ise bağımsız bir kanal olarak faaliyet göstermeye devam etti. Günümüzde Avrupa maçlarını dijital ve geleneksel mecralarda yayınlayan TRT Spor'u ücretsiz olarak izleme seçeneklerini derledik.

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TRT Spor, kuruluşundan bu yana yayın yelpazesini genişleterek futbol, basketbol, voleybol, tenis ve diğer spor dallarına ait programlar ve canlı yayınlarla izleyicilere ulaşmaktadır. Süper Lig maçları, Türkiye Kupası karşılaşmaları, milli takım maçları ve uluslararası spor etkinlikleri gibi birçok önemli organizasyonu canlı olarak yayınlamaktadır. Güncel spor haberleri, transfer gelişmeleri ve analizler sunan bültenlerle izleyicileri bilgilendirmektedir. Spor dünyasından konukların ağırlandığı, analizlerin yapıldığı ve çeşitli spor dallarının detaylı incelendiği programlar yayınlanmaktadır.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

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