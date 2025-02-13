Resmi Gazete'de bugün! 13 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 13 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 13 Şubat Perşembe tarihli 32812. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Şubat Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

13 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

–– Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉13 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri