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Haberler Haberler İstanbul barajları doluluk oranı - İSKİ 13 Şubat raporu

İstanbul barajları doluluk oranı - İSKİ 13 Şubat raporu

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 59,05 olarak ölçüldü. İşte 13 Şubat Perşembe 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 10:00
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İstanbul barajları doluluk oranı - İSKİ 13 Şubat raporu

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 43,34 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 96,56 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Şubat Perşembe günü yüzde 59,05 olarak ölçüldü.

💦13 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Şubat Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59,05 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %64,04

🚿 Darlık Barajı: %55,25

🚿 Elmalı Barajı: %96,56

🚿 Terkos Barajı: %60,08

🚿 Alibey Barajı: %43,34

🚿 Büyükçekmece Barajı: %54,63

🚿 Sazlıdere Barajı: %45,87

🚿 Istrancalar Barajı: %44,93

🚿 Kazandere Barajı: %77,75

🚿 Pabuçdere Barajı: %54,08

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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