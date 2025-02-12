ŞOK 12 - 18 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Lio Siyah Zeytin Kuru Sele 500 g: 99 TL
Lio Çizik Yeşil Zeytin 400 g: 59,90 TL
Mis Tam Yağlı 3 Filim İnek Peyniri: 127 TL
Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 35,50 TL
Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 1 kg: 54,50 TL
Lio Siyah Zeytin Kuru Sele 500 g: 99 TL
Elseve Hydra Şampuan 390 ml: 99,90 TL
Elseve Hydra Saç Kremi 360 ml: 99,90 TL
Pia Saç Fırçası Çeşitleri: 129 TL
Sevgililer Günü Çiçek Aranjmanı : 149 TL
Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 250 g: 187 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 1.5 L: 99 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 1.5 L: 65 TL
Bebeland Bebek Bakım Örtüsü: 49,90 TL