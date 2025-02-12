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Haberler Haberler ŞOK 12 - 18 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

ŞOK 12 - 18 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 12 - 18 Şubat kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 09:30
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ŞOK 12 - 18 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Lio Siyah Zeytin Kuru Sele 500 g: 99 TL
Lio Çizik Yeşil Zeytin 400 g: 59,90 TL
Mis Tam Yağlı 3 Filim İnek Peyniri: 127 TL
Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 35,50 TL
Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 1 kg: 54,50 TL

ŞOK 12 - 18 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Elseve Hydra Şampuan 390 ml: 99,90 TL
Elseve Hydra Saç Kremi 360 ml: 99,90 TL
Pia Saç Fırçası Çeşitleri: 129 TL
Sevgililer Günü Çiçek Aranjmanı : 149 TL

ŞOK 12 - 18 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 250 g: 187 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 1.5 L: 99 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 1.5 L: 65 TL
Bebeland Bebek Bakım Örtüsü: 49,90 TL

ŞOK 12 - 18 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Arzum Magiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge: 6.799 TL
Sinbo SVC-8627 Dikey Şarjlı Süpürge: 3599 TL
Sinbo Sbs 4452 Banya Baskülü 219 TL
Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 259 TL

ŞOK 12 - 18 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Bambu Çamaşır Sepeti Kapaklı Dikdörtgen: 499 TL
Bambu Çamaşır Sepeti Kapaklı Silindir: 449 TL
Kapaklı Bambu Organizer: 299 TL
2'li Bambu Organizer Sepet: 349 TL
3'lü Bambu Organizer Sepet: 349 TL

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