İstanbul'da kar ne zaman duracak? Meteoroloji tarih verdi! 12 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Şubat Çarşamba günü için İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don sebebiyle sarı kodlu uyarı verdi. Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı da vatnadaşlardan tedbirli olmaları istendi. İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava raporu...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN DURACAK?

Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da12 Şubat Çarşamba günü de yoğun kar yğaışı bekleniyor. Dün daha çok Avrupa Yakası'nda etkili olan kar yağışının bugün ise Anadolu Yakası'nda görülmesi beklenirken yarından itibaren megakentte kar, yerini sis ve puslu havaya bırakacak. Gün içinde İstanbul'da hissedilen sıcaklık en yüksek 5 dereceye ulaşırken yarından itibaren yavaş yavaş yükselmesi beklenen sıcaklık, hafta sonu yağmurla birlikte mevsim normallerine dönecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

12 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C: Çok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C: Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurlu

HATAY °C, 11°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, 2°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 2°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

AMASYA °C, 5°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C: Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı