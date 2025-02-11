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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 11 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 11 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 11 Şubat 2025 tarihli 32810. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 11 Şubat Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:00
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Resmi Gazete'de bugün! 11 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 11 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 11 Şubat Salı tarihli 32810. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Şubat Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

11 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

👉11 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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