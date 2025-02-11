Fitre ne kadar 2025? | Fitre bedeli kaç TL Diyanet? 1 günlük fitre asgari tutarı

FİTRE NE KADAR 2025? | Ramazan'da maddi durumu yetersiz olan kişilere, bir günlük yiyecek bedeli kadar ödenen fitre bedeli, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeniden belirlendi. Anne, baba, çocuk ve eş gibi bakmakla yükümlü olunan kişilere verilemeyen fitre, kişinin yaşadığı bölgedeki günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenir. Ramazan ayından önce, Ramazan ayı içinde veya en geç bayram namazından önce verilmesi gereken fitrenin 2025 yılı tutarı ve detayları sizler için derledik.

FİTRE BEDELİ KAÇ TL DİYANET? 1 GÜNLÜK FİTRE ASGARİ TUTARI

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 180 lira olarak belirlendiğini ve fitrelerin yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayından önce de verilebileceğini bildirdi. 1 Fitre bedeli Asgari 180 TL'dir. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Müslüman olmayanlara,

e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Zekât verilebilen kişilere fitre ve fidye verilebilir. Bu konu Tevbe suresi 60. ayette açıklanmıştır. Bunlar;

1) Fakirler: Mal varlığı olsa da dinen zengin sayılmayanlar.

2) Miskinler: Hiçbir mal varlığı olmayanlar.

3) Zekât toplamakla görevlendirilen memurlar.

4) Müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler.

5) Esaretten kurtulacaklar.

6) Borçlular: Borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayanlar.

7) Allah yolunda cihad edenler.

8) Zengin bile olsalar yolda kalan ve parasını kullanamayanlar.