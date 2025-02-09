Resmi Gazete'de bugün! 9 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 9 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 9 Şubat Pazar tarihli 32808. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Şubat Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi (Balkan Center For Advanced Casting Technologies) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri