Bugünkü maçlar 9 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Şubat Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
9 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
16:00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
19:00 Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor (beIN Sports 1)
19:00 Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK (beIN Sports 2)
1. Lig
13:30 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)
13:30 Boluspor - Ankara Keçiörengücü (beIN Sport Max 2)
16:00 İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sports 2)
19:00 Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)
LaLiga
16:00 Alaves - Getafe
18:15 Valencia - Leganes
20:30 R. Sociedad - Espanyol
23:00 Sevilla - Barcelona
Serie A
14:30 Venezia - Roma
17:00 Cagliari - Parma
17:00 Lazio - Monza
20:00 Lecce - Bologna
22:45 Napoli - Udinese
Ligue 1
17:00 Lyon - Reims
19:15 AJ Auxerre - Toulouse
19:15 Strasbourg - Montpellier
22:45 Angers - Marsilya
Bundesliga
17:30 Holstein Kiel - Bochum
19:30 Leipzig - St Pauli
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