Bugünkü maçlar 9 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Şubat Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

16:00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

19:00 Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor (beIN Sports 1)

19:00 Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK (beIN Sports 2)

1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

13:30 Boluspor - Ankara Keçiörengücü (beIN Sport Max 2)

16:00 İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sports 2)

19:00 Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

LaLiga

16:00 Alaves - Getafe

18:15 Valencia - Leganes

20:30 R. Sociedad - Espanyol

23:00 Sevilla - Barcelona

Serie A

14:30 Venezia - Roma

17:00 Cagliari - Parma

17:00 Lazio - Monza

20:00 Lecce - Bologna

22:45 Napoli - Udinese

Ligue 1

17:00 Lyon - Reims

19:15 AJ Auxerre - Toulouse

19:15 Strasbourg - Montpellier

22:45 Angers - Marsilya

Bundesliga

17:30 Holstein Kiel - Bochum

19:30 Leipzig - St Pauli

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