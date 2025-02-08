  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (8 Şubat 2025)

Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (8 Şubat 2025)

Deprem 8 Şubat Cumartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 8 Şubat 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (8 Şubat 2025)

SON DAKİKA DEPREM 8 ŞUBAT | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 8 Şubat Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

8 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'den bir stoper transferi daha!
Reklam
DİĞER
Yıldız Tilbe saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Uzmanlardan uyarı geldi: "Ölümcül tehlike"
Türkiye KKTC'ye can suyu oldu! Başkan Erdoğan sözünü tuttu
G.Saray'a 2 yıldız daha!
G.Saray'dan hücuma flaş takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 07:55
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:01
Daha Eski
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:00
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:50
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:48
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:29
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:28
G.Saray'dan hücuma flaş takviye! G.Saray'dan hücuma flaş takviye! 00:01