  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri 7 Şubat 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul namaz vakitleri 7 Şubat 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul 7 Şubat Cuma tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 7 Şubat Cuma namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 07:48 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri 7 Şubat 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul namaz saatleri 7 ŞUBAT 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 7 Şubat Cuma İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 7 Şubat 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.35

Güneşin doğuşu:👉 08.02

Öğle vakti:👉 13.23

İkindi vakti:👉 16.09

Akşam vakti:👉 18.35

Yatsı vakti:👉 19.56

👉7 Şubat Cuma namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

G.Saray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte ödenecek rakam
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli...
FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü
G.Saray stoper transferini resmen açıkladı!
Kartal'dan Breivik harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:37
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:30
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:02
Fiorentina Inter’i farklı geçti! Fiorentina Inter’i farklı geçti! 01:02
Daha Eski
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:00
A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! 00:47
Göztepe 3 puanı tek golle aldı! Göztepe 3 puanı tek golle aldı! 00:47
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü 00:47
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 00:47
F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! 00:47