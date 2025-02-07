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Haberler Haberler İOKBS NE ZAMAN 2025? | 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte?

İOKBS NE ZAMAN 2025? | 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflara uygulanan bursluluk sınavına katılacak adaylar ve velileri, sınav tarihi hakkında araştırma yapıyor. Pek, 2025 İOKBS ne zaman? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte, saat kaçta? Detaylar ve 2025 İOKS'ye dair tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 10:11
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İOKBS NE ZAMAN 2025? | 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte?

İOKBS NE ZAMAN 2025? | Milli Eğitim Bakanlığı'nca her yıl ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik düzenlenen İOKBS, öğrencilere burs imkanı sağlar. Maddi imkanları belirli kriterleri karşılaşamayan ailelerin çocuklarına verilen bu burs, yalnızca sınavda başarılı olan öğrencilere ödenmektedir. 2025 yılı için İOKBS sınavının yaklaşmasıyla birlikte arama motorlarında '2025 İOKBS ne zaman? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte, saat kaçta?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

5,6,7,8,9,10,11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI HANGİ TARİHTE?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Sınav, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI İÇİN GELİR NE KADAR OLMALI?

Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL'yi geçmemesi gerekir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

120 dakika olan sınav süresi boyunca adaylar, toplamda 100 soruyu doğru yanıtlamaya çalışacak.

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Enflasyon verileri dikkate alındığında İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasında2.015,00 TL olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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