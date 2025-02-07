DGS başvuru tarihi 2025 | DGS başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor?

DGS başvuru tarihi 2025 | Ön lisans öğrencilerinin eğitimini lisansa tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 DGS, 20 Temmuz'da yapılacak. Sınava katılacak adaylar ise başvuru tarihi araştırıyor. Başvuru tarihinde başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru ile sınav ücretinin 1,5 katını ödeyerek yeniden başvurma hakkına sahip olacak. Peki DGS başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor?

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 2025 DGS başvuruları 21 Mayıs tarihinde başlayacak. Son başvurular ise 2 Haziran'da alınacak.

2025 DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi 13 Haziran 2025 günü başlayacak. Aynı gün 23.59'a kadar devam edecek.

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav tarihi ÖSYM'nin takviminde 20 Temmuz 2025 olarak belirtiliyor.

2025 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sınav sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.