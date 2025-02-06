YKS başvuruları başladı: YKS başvuru ekranına nasıl girilir? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? | 2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU

Üniversite hayali kuran adaylar için beklenen an geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularını resmen başlattı. Daha önce ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan 2025 Yılı Sınav Takvimi doğrultusunda, başvuruların 6 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında alınacağı duyurulmuştu. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanarak bireysel olarak da gerçekleştirebilecek. Peki, YKS başvuru ekranına nasıl girilir? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2025 YKS başvuru kılavuzu...

YKS BAŞVURU EKRANINA NASIL GİRİLİR?

Üniversite sınavına girecek adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. Aynı zamanda, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da YKS başvuruları kabul edilecek.

YKS BAŞVURU EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS, 2025 Başvuru Kılavuzu'nu paylaştı. Adayların dikkatli bir şekilde incelemesi gereken kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor.

2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2025 YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 YKS başvuru ücreti her oturum (TYT/AYT/YDT) için 450 TL olarak belirlendi.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

Üniversite hayalleri için YKS'ye hazırlıklarını sürdürmeye devam eden adaylar, 1 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 22 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılım sağlayacak.