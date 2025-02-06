  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi oda��ı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 07:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Aslan'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var
REKLAM - Başka Bir Gün
DİĞER
Ayşe Barım davasında mağdur sıfatıyla ifade vermişti! Yönetmen İsmail Güneş, GÜNAYDIN’a konuştu: Savcılıkta yaşadıklarımı inkar etmedim
CANLI | Asrın felaketinin 2. yıl dönümü! Takvim.com.tr Hatay'dan aktarıyor! Kaç konut teslim edildi?
G.Saray Lemina'nın maliyetini açıkladı
Fenerbahçe'ye sambacı sağ bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 08:20
Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! 01:42
Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! 01:41
Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i devirdi! Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i devirdi! 01:21
G.Saray Lemina'nın maliyetini açıkladı G.Saray Lemina'nın maliyetini açıkladı 01:19
Milan yarı finale turladı! Milan yarı finale turladı! 01:19
Daha Eski
Arda'lı R. Madrid yarı finale yükseldi! Arda'lı R. Madrid yarı finale yükseldi! 01:19
Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i devirdi! Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i devirdi! 01:18
Milan yarı finale turladı! Milan yarı finale turladı! 01:14
Arda'lı R. Madrid yarı finale yükseldi! Arda'lı R. Madrid yarı finale yükseldi! 01:09
G.Saray Lemina'nın maliyetini açıkladı G.Saray Lemina'nın maliyetini açıkladı 01:05
Mourinho Türkiye’de çok başarılı olacak Mourinho Türkiye’de çok başarılı olacak 01:03