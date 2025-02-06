  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul barajları doluluk oranı - İSKİ 6 Şubat raporu

İstanbul barajları doluluk oranı - İSKİ 6 Şubat raporu

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 53,01 olarak ölçüldü. İşte 6 Şubat Perşembe 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul barajları doluluk oranı - İSKİ 6 Şubat raporu

BARAJ DOLULUK ORANLARI 6 ŞUBAT | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 38,44 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 86,1 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 6 Şubat Perşembe günü yüzde 53,01 olarak ölçüldü.

💦6 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

6 Şubat Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 53,01 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 5 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %55,7

🚿 Darlık Barajı: %49,07

🚿 Elmalı Barajı: %84,12

🚿 Terkos Barajı: %57,71

🚿 Alibey Barajı: %38,44

🚿 Büyükçekmece Barajı: %49,66

🚿 Sazlıdere Barajı: %43,11

🚿 Istrancalar Barajı: %47,27

🚿 Kazandere Barajı: %86,1

🚿 Pabuçdere Barajı: %53,62

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

REKLAM - Başka Bir Gün
Aslan'dan Avrupa'ya stoper çıkarması! Listede 4 isim var
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...
Hatay Deprem Şehitliği'nde "Şubat hiç gelmesin" feryadı... "Ailemden 44 kişiyi kaybettim" | 6 aylık Alp'in mezarını süsleyen oyuncaklar
Spor camiası 'Asrın Felaketi'ni unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fener için flaş iddia! Casemiro radarda Fener için flaş iddia! Casemiro radarda 09:50
Geosis Boluspor - Galatasaray maçı detayları Geosis Boluspor - Galatasaray maçı detayları 09:44
Spor camiası 'Asrın Felaketi'ni unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar Spor camiası 'Asrın Felaketi'ni unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar 09:28
Elazığ Vanspor FK maçını bekliyor Elazığ Vanspor FK maçını bekliyor 09:14
Fırtına'da maçın ardından o isme büyük övgü! Fırtına'da maçın ardından o isme büyük övgü! 09:01
Maçın ardından o isme flaş eleştiri! Maçın ardından o isme flaş eleştiri! 08:47
Daha Eski
Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 08:20
Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! 01:42
Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! Leverkusen'den muhteşem geri dönüş! 01:41
Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i devirdi! Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i devirdi! 01:21
G.Saray Lemina'nın maliyetini açıkladı G.Saray Lemina'nın maliyetini açıkladı 01:19
Milan yarı finale turladı! Milan yarı finale turladı! 01:19