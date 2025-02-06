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Haberler Haberler Deprem son dakika! Ege'de depremler sürüyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (6 Şubat 2025)

Deprem son dakika! Ege'de depremler sürüyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (6 Şubat 2025)

Deprem 6 Şubat Perşembe| Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 6 Şubat 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 07:54 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 08:20
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Deprem son dakika! Ege'de depremler sürüyor! AFAD ve Kandilli güncel deprem verileri (6 Şubat 2025)

DEPREM SON DAKİKA 6 ŞUBAT | Ege'de 4 civarı şiddetindeki depremler sürüyor. Son birkaç gündür yaşanan ve çoğunun şiddeti 4'ün üzerinde olan sarsıntıların ardından Yunanistan teyakkuza geçerken Santorini, Anafi, Ios ve Amorgos adalarında acil durum önlemleri alındığı bildirildi, okullar tatil edildi. AFAD ise bölgede son birkaç günde 400'den fazla depremin meydana geldiğini belirterek vatandaşları uyardı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden en güncel bilgiler...

6 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

2025.02.06 06:19:15 4.4 EGE DENIZI

2025.02.06 06:05:32 3.6 EGE DENIZI

2025.02.06 06:03:17 3.9 EGE DENIZI

2025.02.06 06:00:05 4.4 EGE DENIZI

2025.02.06 05:56:59 4.0 EGE DENIZI

2025.02.06 05:54:22 4.6 EGE DENIZI

2025.02.06 05:48:37 3.9 EGE DENIZI

2025.02.06 05:45:55 4.0 EGE DENIZI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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