Sosyal medyaya yaş sınırı geldi mi, ne zaman gelecek? Sosyal medya kullanma yaşı kaç?

Sosyal medya kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri her geçen gün artıyor. Dijital mecralarda yaş sınırının her geçen gün biraz daha düşmesi sebebiyle ülkemizde, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirileceği belirtildi. Çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak adına atılan bu adım kapsamında, iki farklı kademede çalışma yapıldığı belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin detayları paylaştı.

SOSYAL MEDYA KULLANMA YAŞI KAÇ?

Günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığına değinen Bakan Göktaş, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz." şeklinde konuştu.

Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

Ülkemizde sosyal medya kullanımı için henüz yaş sınırı uygulanmıyor. Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Göktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. İkinci olarak da, aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz."