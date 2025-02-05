ESKİ futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, hayatını kaybetti.

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Gürsoy Yalçın'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak, Ağlamış Dede mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan Beşiktaş da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.