  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, hayatını kaybetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 18:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

ESKİ futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, hayatını kaybetti.

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Gürsoy Yalçın'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak, Ağlamış Dede mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan Beşiktaş da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM - Başka Bir Gün
G.Saray transferi açıkladı!
DİĞER
Son dakika haberi: Batshuayi'de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…
Başkan Erdoğan'dan "Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık" mesajı! CHP'ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar
F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi
F.Bahçe'ye sambacı sağ bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray kafilesi Bolu'ya geldi G.Saray kafilesi Bolu'ya geldi 18:10
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti 18:06
Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü | CANLI İZLE Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü | CANLI İZLE 17:54
Bodrum FK ilk galibiyetini aldı! Bodrum FK ilk galibiyetini aldı! 17:30
S.Bodrum FK evinde kazandı! S.Bodrum FK evinde kazandı! 17:27
G.Saray transferi açıkladı! G.Saray transferi açıkladı! 17:20
Daha Eski
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri 16:51
G.Saray'dan hakem tepkisi! G.Saray'dan hakem tepkisi! 16:38
F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi 16:29
Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman? Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman? 16:22
Beşiktaş'ta 4 transfer birden! Beşiktaş'ta 4 transfer birden! 16:21
Şenol Güneş: Çok üzgünüz... Şenol Güneş: Çok üzgünüz... 16:14