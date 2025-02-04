YARIN OKUL VAR MI? | 5 Şubat 2025 Çarşamba günü okullar tatil mi, ders var mı?

Son dakika kar tatili haberleri öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Havaların soğuması ve Meteoroloji Genel Müdürülüğünden yapılan kar yağışı uyarısı üzerine 5 Şubat 2025 Çarşamba günü okullar tatil mi, ders var mı? Yarın okul var mı? sorguları hız kazandı. Detayları sizler için derledik.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olup olmayacağı henüz belli olmadı. Ancak Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ile haberimizi güncelleyeceğiz.

5 ŞUBAT'TA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İL VE İLÇELER

Kar yağışı nedeniyle 5 Şubat Çarşamba günü tatil olan illerde yarın okul olup olmadığı merak konusu. Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Gün içerisinde şiddetli kar ve tipi nedeniyle birçok kentte eğitime bir gün ara verilebilir.

5 ŞUBAT 2025 HAVA DURUMU

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

ERZURUM VE ÇEVRE İLLERE KAR UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 santimetre) bekleniyor.

Kar yağışının 7 Şubat Cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin edilen bölgede, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayının yanı sıra kar örtüsü bulunan dağlık bölgeler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

AKOM'DAN İSTANBULLULARA BİLGİLENDİRME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte cuma sabahına kadar şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşeceği ve gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının başlayacağı kaydedildi.

Yarın öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı aktarıldı.