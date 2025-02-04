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Haberler Haberler Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 4 Şubat 2025

Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 4 Şubat 2025

Resmi Gazete 4 Şubat 2025 tarihli 32803. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 4 Şubat Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 08:26 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 08:30
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Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 4 Şubat 2025

Resmi Gazete bugün 4 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Şubat Salı tarihli 32803. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Şubat Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7539 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Limyra Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Antalya İli, Finike İlçesi, Saklısu Mahallesinde Bulunan Özel Mülkiyete Ait 101 Ada, 52 Parsel Numaralı Taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9505)

–– Şehir Altyapısı Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Zarar Gören Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Dilek Mahallesi Kanalizasyon Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9506)

–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Munzur ve Pülümür Vadileri Kesin Korunacak Hassas Alanına Dâhil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9507)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)

YÖNETMELİK

–– 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/2)

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/5)

👉4 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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