  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2025

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2025

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2025

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt!
DİĞER
DEV KARŞILAŞMA! Estrela - Benfica maçı hangi kanalda? Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?
Gözler Ankara'da! Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Bolu'daki otel yangını faciası
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım!
Aslan Antep'te 3 puan peşinde! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi 07:40
G.Saray Morata'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Morata'nın maliyetini açıkladı! 01:08
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 01:08
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor 01:08
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:08
Jose Mourinho'dan hakem isyanı! Jose Mourinho'dan hakem isyanı! 01:08
Daha Eski
F.Bahçe Kadıköy'de geri döndü! F.Bahçe Kadıköy'de geri döndü! 01:08
Trabzonspor Umut Bozok ile yollarını ayırdı Trabzonspor Umut Bozok ile yollarını ayırdı 01:07
Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! 01:07
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:07
Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... 01:07
Kadıköy'de 2 kırmızı kart çıktı! Kadıköy'de 2 kırmızı kart çıktı! 01:07