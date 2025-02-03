  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 3 Şubat raporu

İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 3 Şubat raporu

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 52,77 olarak ölçüldü. İşte 3 Şubat Pazartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 3 Şubat raporu

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 ŞUBAT | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 38,74 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 86,1 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 2 Şubat Pazar günü yüzde 52,77 olarak ölçüldü.

💦3 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

3 Şubat Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52,77 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 3 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %54,95

🚿 Darlık Barajı: %48,67

🚿 Elmalı Barajı: %84,93

🚿 Terkos Barajı: %57,71

🚿 Alibey Barajı: %38,74

🚿 Büyükçekmece Barajı: %49,48

🚿 Sazlıdere Barajı: %43,11

🚿 Istrancalar Barajı: %53,26

🚿 Kazandere Barajı: %86,1

🚿 Pabuçdere Barajı: %54,29

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

G.Saray'ın sağ bek adayında sıcak gelişme!
İstanbul devleri peşindeydi! Rashford...
DİĞER
Minik kız kardeşini daha önce hiç görmemiştiniz! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan duygusal kutlama! Melisa Ural neden fotoğrafı sansürledi?
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor
Çakar yorumladı! Skriniar'ın pozisyonu penaltı mı?
Nelsson yola çıktı! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar yorumladı! Skriniar'ın pozisyonu penaltı mı? Çakar yorumladı! Skriniar'ın pozisyonu penaltı mı? 10:46
G.Saray'ın sağ bek adayında sıcak gelişme! G.Saray'ın sağ bek adayında sıcak gelişme! 10:34
F.Bahçe'den stoper ve sol bek bombası! F.Bahçe'den stoper ve sol bek bombası! 10:06
İstanbul devleri peşindeydi! Rashford... İstanbul devleri peşindeydi! Rashford... 10:05
Gaziantep FK - Galatasaray maçı bilgileri Gaziantep FK - Galatasaray maçı bilgileri 09:57
Spor yazarlarından dikkat çeken F.Bahçe-Çaykur Rizespor maçı yorumu Spor yazarlarından dikkat çeken F.Bahçe-Çaykur Rizespor maçı yorumu 09:24
Daha Eski
Kartal Al Musrati’yi gönderdi Kartal Al Musrati’yi gönderdi 09:14
Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi 07:40
G.Saray Morata'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Morata'nın maliyetini açıkladı! 01:08
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 01:08
Galatasaray Milan ile anlaştı! Galatasaray Milan ile anlaştı! 01:08
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:08